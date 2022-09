Werken op N409 tussen Deinze en Vinkt gaan eindelijk van start: moordstrookjes maken plaats voor afgescheiden fietspaden

Deze week starten de eerst zichtbare werken om de N409 tussen Vinkt en Deinze om te vormen tot een veilige gewestweg. Het woord eindelijk is hier op zijn plaats, want er is al sprake van deze werken in het mobiliteitsplan van zo’n twintig jaar geleden.

Lijdensweg

“In 2007 waren we al begonnen met onteigeningen”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “In 2009 veranderde de Vlaamse procedure voor de inneming van gronden echter en hierdoor moest waterzuiveraar Aquafin, die belast was met de onteigeningen, zo goed als opnieuw beginnen. De voorbereidingsfase voor dit project is een lijdensweg geworden, mede door de steeds strenger wordende normen. Nu is de aanbestedingsfase zo goed als rond en kan het Agentschap Wegen en Verkeer van start gaan.”

“Het stuk gewestweg dat vernieuwd wordt, loopt van het kruispunt met de Kouter tot aan het kruispunt in Vinkt, goed voor een afstand van 3 kilometer", zegt schepen van Openbare Werken Johan Cornelis (CD&V). “Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd zodat het vuile water van Vinkt via de N409, de Kouter en de Oude Brugsepoort naar het waterzuiveringsstation kan stromen. Er zijn ook nog vele gebieden die zullen kunnen aangesloten worden op het rioleringsnet. Dit komt niet enkel de rioleringsgraad, maar ook de waterzuiveringsgraad - wat nog belangrijker is - ten goede. Naast rioleringen worden ook het wegdek en de fietspaden vernieuwd. De huidige fietsstrook is veel te smal en levensgevaarlijk en zal worden vervangen door afgescheiden fietspaden.”

40 nieuwe bomen

Deze voorbereidende werken worden uitgevoerd op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 september. Het verkeer op de N409 wordt door middel van verkeerslichten beurtelings doorgelaten. De werfzone schuift op naarmate de werken vorderen. Wanneer een zijstraat binnen de werfzone valt dan wordt deze tijdelijk afgesloten. Het verdere verloop van de werkzaamheden is nog niet duidelijk. “We hopen dat de nutsmaatschappijen kort op de bal zullen spelen en snel met de rioleringswerken zullen beginnen”, aldus schepen Cornelis. “In totaal is er een uitvoeringstermijn van 180 werkdagen voorzien. In 2023 zal er volop gewerkt worden en in het beste geval zal de nieuwe wegenis er liggen in het voorjaar van 2024.” Schepen Bart Van Thuyne vult aan: “In totaal is een budget van 8,3 miljoen euro voorzien, waarvan de stad Deinze 3 miljoen euro betaalt. Zodra de N409 klaar is, willen we starten met de Tieltsesteenweg (N35) in de richting van Tielt. Daar is het momenteel ook heel onveilig voor fietsers. Aangezien dit over een veel langer stuk gaat, spreken we hier over een totaal budget van 15 miljoen euro.”