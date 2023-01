Werken in Veldestraat

Aalter Filip Lanckriet duikt in zestig jaar indu­striële melkverwer­king in Aalter: “Comelco ooit gestart om melkover­schot te verwerken”

Filip Lanckriet (60) stelt deze week zijn nieuw boek voor over zestig jaar industriële melkverwerking in Aalter. Hij gaat daarmee terug naar 1962 toen Comelco in Aalter opende, wat nu de melkgigant FrieslandCampina is. Lanckriet heeft een groot deel van zijn leven in de melkfabriek gewerkt, en neemt samen met ons een duik in de tijd (en de oude foto’s).

