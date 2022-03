Werken in Tabakstraat

Deinze Culinaire pop-up Serre keert terug naar kasteel Ooidonk

Wie deze lente wil dineren in een kasteeltuin, die moet in kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) zijn. Arena Events BV organiseert er tussen 6 mei en 12 juni de tweede editie van pop-uprestaurant Serre, waarbij je in een serre kan genieten van lekker eten en een uniek uitzicht.

15 maart