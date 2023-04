Werken in Kerkakkerstraat

RESTOTIP. Aycimer Bar & Grill: “Doorde­week­se Oost-Europese keuken”

Het heeft al bij al niet lang geduurd vooraleer buffetrestaurant ‘De Wereld Is Klein’ in Aardeken te Evergem een opvolger heeft gevonden. In Aycimer Bar & Grill kan je genieten van een Europese keuken met invloeden van de Italiaanse en Bulgaarse keuken. De specialiteit van het huis zijn grillgerechten. Wij gingen proeven.