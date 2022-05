Werken fietspad Westaarde gestart

Bachte-Maria-Leerne Ondergrond Bach­te-Ma­ria-Leer­ne geeft geheimen prijs

In Bachte-Maria-Leerne (Deinze) voerde het archeologisch bedrijf De Logi & Hoorne de laatste jaren drie opgravingen uit. In het kader van de Archeologiedagen kan je tijdens enkele activiteiten meer te weten komen over de vondsten.

16 mei