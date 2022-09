Werken aan bruggen E40 afgerond: “Hinder zal gevoelig minder zijn”

Sinds juni werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de renovatie van vier bruggen over de E40 in Drongen (Gent) en Landegem (Deinze). De aanpak van deze bruggen kadert in het actieplan om systematische alle bruggen in slechte staat versneld aan te pakken.

De werken aan twee bruggen in Landegem zijn klaar op zondag 2 oktober. Het ging om het vernieuwen van brugvoegen en een nieuw wegdek. De brugrenovatie aan de Solvynsdreef in Drongen en de Moorstraat in Nevele lopen ook op hun einde. Daar kan vanaf dinsdag 4 oktober opnieuw verkeer over de bruggen. Vanaf zondag 2 oktober zal er gevoelig minder hinder zijn op de E40 als de signalisatie voor de werken aan twee bruggen in Landegem opgeruimd is. Alleen ter hoogte van de Moorstraat in Nevele en de Solvynsdreef in Drongen zal het verkeer op de E40 nog hinder ondervinden, zij het alleen ‘s nachts. Deze werken duren nog tot midden oktober. De hinder op het lokale wegennet zal op 4 oktober wel voorbij zijn.