WEERBERICHT. Vanochtend zware neerslag en bewolking in Deinze

Deinze Bestelplat­form Hello UGO levert binnenkort aan huis in Deinze: “We starten met McDonald’s, maar alle restau­rants kunnen zich aansluiten”

Wie hamburgers van McDonald’s aan huis wil geleverd krijgen, die kan vanaf volgende week vrijdag 30 december een beroep doen op Hello UGO. Het bestelplatform ontstond in 2020 in Wallonië en na Ninove is Deinze de tweede Vlaamse stad waar er UGO-koeriers zullen rondrijden. “We zijn een jonge start-up, dus we zoeken nog koeriers én restaurants”, zegt Mede Birge.

22 december