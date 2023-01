WEERBERICHT. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Deinze

Deurle/Deinze Opnieuw lokale omleiding tijdens werken Pontstraat

Het autoverkeer kan vanaf zaterdag 14 januari opnieuw van Deurle (Sint-Martens-Latem) naar Sint-Martens-Leerne (Deinze) rijden. De werken in de Pontstraat in Deurle gaan een nieuwe fase in en men kan opnieuw de lokale omleiding via de Museumwijk volgen.

6 januari