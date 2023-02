WEERBERICHT. Vanochtend lichte regen en bewolking in Deinze

Deinze Farmfa­briek heeft eigen winkel: “In de Winkl wordt 90% van de producten handge­maakt in de ateliers”

Vers gebrande koffie, unieke decoratiestukken of originele mode; je kan het vanaf nu kopen in Farmfabriek in Deinze. Medezaakvoerder Greg Moulin (46) opent in zijn glasatelier De Winkl, waar hij en de andere creatievelingen van Farmfabriek hun producten aan de man brengen.