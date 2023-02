WEERBERICHT. Vanochtend bewolkt weer in Deinze

Zulte Zultse cultuur­raad schenkt 800 euro aan Sociaal Huis

Naar aanleiding van Vlaanderen Feest schenkt de cultuurraad een cheque van 800 euro aan Sociaal Huis Zulte. Deze opbrengst komt van het optreden van Gunther Neefs op vrijdag 8 juli in de Guldepoort in Machelen-aan-de-Leie. Sinds 2015 kiest de werkgroep rond Vlaanderen Feest van de Zultse cultuurraad het Sociaal Huis als goed doel. Zo steunt het de kinderen van minderbedeelde gezinnen in Zulte. De symbolische cheque van 800 euro werd op maandag 30 januari overhandigd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in het Sociaal Huis door een delegatie van de werkgroep Vlaanderen Feest. Op vrijdag 7 juli komt Jo Vally optreden in het Fiertelhof.