WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Deinze

Ruben Welvaert (FC Poesele) na 2-3-winst bij Sint-Lau­reins: “Eindelijk beloond voor een goede wedstrijd”

In tweede provinciale A is FC Poesele met voorsprong de kampioen van de gelijke spelen en het cliché daarover kennen ze daar ook. Een luide ‘oef’ weerklonk dan ook na het laatste fluitsignaal in Sint-Laureins. Door de 2-3-zege bij de Goalgetters kunnen ze opnieuw wat vrijer ademen in de Paepestraat. Ruben Welvaert verzilverde twee strafschoppen en was ook opgelucht.