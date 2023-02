WEERBERICHT: Vanochtend bewolking in Deinze

Nevele Stad Deinze wil gronden gesloopt WZC op zorgsite Ter Leenen verkopen: “Uitbouw ouderen­zorg in Nevele wordt onmogelijk gemaakt”

De site aan woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele (Deinze) zorgt voor commotie. De stad Deinze wil de gronden van het gesloopte woonzorgcentrum verkopen, maar dat is niet naar de zin van oppositiepartij N-VA. “De stad verkiest de verkoop aan projectontwikkelaars boven ouderenzorg in Nevele”, zegt Jan Pauwels. Volgens de stad zou de bouw van assistentiewoningen aan Ter Leenen geen efficiënt gebruik van financiële middelen zijn.

31 januari