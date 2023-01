WEERBERICHT. Kans op sneeuwregen en gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in Deinze

Merendree Werken in Dreef in Merendree

In Dreef in Merendree (Deinze) worden werkzaamheden uitgevoerd. Op dinsdag 17 en woensdag 18 januari wordt de Dreef tijdens de werkuren afgesloten voor alle verkeer naar aanleiding van een rioolaansluiting ter hoogte van huisnummers 2-4. Er wordt een wegomlegging voorzien via de Veldestraat en Merendreedorp.

14 januari