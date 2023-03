WEERBERICHT. Kans op helder weer in Deinze vanochtend

voetbal challenger pro league Deinze verliest thuis van Jong Genk (1-3): “Voor ons wordt alles moeilijk als we niet tegen 120 procent spelen”

Decompressie na het missen van de promotieplay-offs? In elk geval een afknapper voor de fans van SK Deinze. Jong Genk won met 1-3 in de Dakota Arena. In de tweede helft dwong de thuisploeg wat kansen af, maar anderhalve minuut na de gelijkmaker klommen de Limburgers weer op voorsprong.