WEERBERICHT. In Deinze redelijk helder weer vanochtend

Deinze Nick Hollevoet (35) brengt ode aan zijn grootoom Lucien ‘Lulu’ Maes: “Hij was één van de eerste Deinzena­ren die in de jaren ’50 uit de kast kwam”

Komiek Nick Hollevoet is terug, maar deze keer niet met grappen over Deinze en haar gestelde lichamen. Wel met de theatermonoloog Lulu, waarin hij in de huid kruipt van Lucien Maes, zijn grootoom zaliger die in de regio bekendstond als Meiske Maes. “Hij heeft zijn geaardheid nooit weggestoken, maar hij heeft er ook nooit te koop mee gelopen”, zegt Nick.

4 februari