WEERBERICHT. In Deinze heldere ochtend

voetbal tweede provinciale A Günther De Smet (LS Merendree) voor duel tegen FC Lembeke: “Zeker niet uitbollen na het behalen van de periodeti­tel”

In mei doet LS Merendree een gooi naar de promotie naar eerste provinciale. Op de slotdag van de tweede periode deed het haasje over met FC Lembeke. En dit weekend zakt de speculoosploeg af naar LS Merendree. Is Merendree uitgeteld voor de titel? En blijft de ploeg een doel voor ogen houden? We vroegen het aan coach Günther De Smet.