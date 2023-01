WEERBERICHT: Bewolking in Deinze vanochtend

Landegem Musschaver­straat afgesloten door werken

In de deelgemeente Landegem zal er hinder zijn door werken in Musschaverstraat. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari wordt de Musschaverstraat in Landegem afgesloten voor alle verkeer naar aanleiding van een rioolaansluiting ter hoogte van huisnummer 1. Er is een wegomlegging via Halewijnkouter, Halewijnstationstraat en omgekeerd.

19 januari