WEERBERICHT. Bewolking in Deinze vanochtend

Anoushka (42) wint zilver in verkiezing ‘verpleeg­ster van het jaar’

Anoushka Santens (42) uit Deinze heeft de tweede prijs gewonnen in de ‘Nurse of the Year’-verkiezing. Anoushka opende een jaar geleden haar eigen verpleegcentrum in het Medisch Centrum Leie in Astene. “Dat mijn team mij heeft genomineerd, betekent veel voor mij”, zegt Anoushka.