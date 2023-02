WEERBERICHT: Bewolking in Deinze vanochtend

Deinze Brillen­zaak Frames and Faces heropent na renovatie­wer­ken

De brillenwinkel Frames and Faces in Deinze heropent op vrijdag 10 februari de deuren. 4 jaar na de opening stak zaakvoerder Lieven De Clercq de winkel in de Gentstraat in een volledig nieuw jasje.

10 februari