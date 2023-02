WEERBERICHT. Bewolking in Deinze vanochtend

Deinze Cateraars David en Maryse openen huiskamer­res­tau­rant A la table d’Amaryllis: “We starten met themamenu’s op reservatie”

David Dick (47) en Maryse Leroy (53) breiden hun cateringbedrijf ‘Aan tafel met Amaryllis’ uit met een restaurant. In hun woonkamer in de Gaversesteenweg 70 in Deinze kan je binnenkort dineren in groep of gezellig met twee tijdens één van de themadagen. “Dit is de eerste stap naar mijn droom om een eigen restaurant te openen”, zegt David.