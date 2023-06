WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Deinze

Inbrekers maken gat in muur van bedrijf in industrie­zo­ne De Tonne: “Dik zullen ze niet geweest zijn”

In industriezone De Tonne in Deinze werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een bedrijf. De daders maakten een gat in de muur aan de achterzijde van het gebouw. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met een kleine hoeveelheid cash geld.