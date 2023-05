WEER. Vanochtend kans op redelijk helder weer in Deinze

Een week geleden nog zware chemo, nu springt Lieven (45) de fiets op voor Kom op tegen Kanker: “Zodra ik begin te sporten voel ik me opnieuw een mens”

De dokters gaven Lieven Cnudde (45) nog een jaar te leven, maar bijna drie jaar later rijgt de Deinzenaar de sportprestaties aaneen. In maart liep hij 30 kilometer, zondag fietst hij mee met de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker en in september wil hij zijn eerste marathon afwerken. Dit allemaal tussen zware chemobehandelingen door, want die tumor zit er nog. “Ik kruip telkens opnieuw van het diepste dal naar de hoogste piek, maar ik zou tekenen om nog 30 jaar zo te leven.”