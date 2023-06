WEER. Vanochtend helder weer in Deinze

Vive le Vélo opent pop-upwinkel in HUP/HUB

Fietsfanaten kunnen vanaf vandaag terecht in de pop-upwinkel van Vive le Vélo in het HUP/HUB-pand in de Tolpoortstraat in Deinze. Je vindt er fietskledij, maar ook casual kledij in het fietsthema.