WEER. Vanochtend helder weer in Deinze

MIJN STAD. Schlager­zan­ger Yves Bianco (52) over zijn Deinze: “De fietsroute naar mijn werk... Je hoort de vogeltjes fluiten”

De man met de weelderigste haardos van Deinze? Da’s ongetwijfeld schlagerzanger Yves Bianco (52). Bijna 35 jaar staat hij op het podium en zijn derde cd ‘Dans en vier met mij’ is net uit. Maar wat doet Yves Verougstraete – de naam op zijn identiteitskaart – als hij niet optreedt of bij Versele-Laga aan het werk is? Hij leidt ons rond in zijn Deinze. O ja, wist je al dat een erg dierbaar familielid van Yves meespeelt in een razend populaire tv-soap?