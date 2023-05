WEER. Temperatuur stijgt in Deinze

Haroon (46) opent dagwinkel Knight Rider in Deinze Koopcenter: “Ikzelf blijf in mijn nachtwin­kel werken”

Een nachtwinkel had hij al, maar met Knight Rider opent Haroon Gill (46) nu ook een dagwinkel in Deinze. Deze bevindt zich in Deinze Koopcenter, in het pand op de hoek van de Karel Picquélaan en de Guido Gezellelaan.