WEER. Redelijk helder in Deinze vanochtend

Wandeling rond reigers en ooievaars in De Brielmeer­sen

Wie graag de lokale fauna in recreatiedomein De Brielmeersen in Deinze ontdekt, kan op zondag 16 april deelnemen aan de wandeling ‘Natuurlijk! ‘De reiger en de ooievaar’’ Elke eerste zondag en derde zondag van de maand organiseert men een natuurwandeling. Zo maak je onder leiding van een natuurgids kennis met De Brielmeersen. Men focust telkens op een ander thema en komende zondag zijn dit dus de twee vogelsoorten, die er vaak voorkomen. Deelnemers spreken om 10 uur af aan de ingang van de jachthaven in de Lucien Matthyslaan. Reserveren is niet nodig. De wandeling duurt ongeveer 2 uur.