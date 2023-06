WEER. In Deinze heldere ochtend

Inner Wheel Deinze steunt lokale goede doelen

De dames van de serviceclub Inner Wheel Deinze hebben dit jaar opnieuw enkele goede doelen in Deinze gesponsord. In Auberge du Pecheur in Deurle (Sint-Martens-Latem) werden twee cheques van 6.000 euro overhandigd aan twee scholen en een cheque van 4.500 euro aan Dennenhof in Landegem.