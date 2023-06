WEER. In Deinze bewolking vanochtend

RESTOTIP. La Storia in Deinze: verplichte kost voor pizzalief­heb­bers

Wie keuzestress heeft en fan is van pizza, die komt best niet in Deinze wonen. In het centrum van de Leiestad zijn er immers meer pizzeria’s dan frituren, maar de ene pizza is de andere niet. Dit bewijzen Calogero Marino en Liselotte Cedeijn met La Storia. Na bijna een jaar is het Italiaans-Belgische koppel al een vaste waarde geworden en dat is meer dan terecht.