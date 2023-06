WEER. Helder weer in Deinze vanochtend

Grote olievlek drijft op de Leie: “Niet toxisch maar suppen en kajakken zit er voorlopig niet in”

De Golden River ziet er even minder idyllisch uit. Op de Leie in Deinze drijft sinds dit weekend een grote olievlek. Uit onderzoek blijkt dat het om raapzaadolie gaat. “Die is niet toxisch, maar het is toch een streep door ons rekening", zegt Daan Boydens, die kajaks en supboards verhuurt.