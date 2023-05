Week van de Bij in De Brielmeersen

De Natuur­vrien­den wandelen Basiel Decraene­tocht

Wandelclub De Natuurvrienden Deinze organiseren op zaterdag 13 mei de 25ste editie van de Basiel Decraenetocht. De wandeling start tussen 7 en 15 uur in de zaal De Engel en er is een rustpost voorzien in de zaal De Oude Vierschaar in Deurle. Er is keuze uit afstanden van 5, 10, 15, 20, 25 en 30 kilometer. De wandeling volgt een parcours door het groene Bachte-Maria-Leerne met het kasteel Ooidonk en loopt verder langs mooie dreven richting Deurle. De eindcontrole sluit om 18 uur. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden en 3 euro voor niet-leden. Er is een gratis bloempje voorzien voor iedere ingeschreven deelnemer.