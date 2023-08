Wat te doen in het Meetjesland en Deinze dit weekend? Van Rijvers Festival tot Balloonmeeting

Er wordt eindelijk wat beter weer voorspeld en dat is maar goed ook, want in het weekend van 12 en 13 augustus staat er in deze regio heel wat op de planning. Festivals in Eeklo en Lievegem, luchtballonnen in Deinze, en kleurrijke wezens aan het kasteel Ooidonk. Hieronder ontdek je een greep uit het overvloedige aanbod.