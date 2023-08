Wat te doen in het Meetjesland en Deinze dit weekend? Van Loredana in Sint-Laureins tot ronkende tractoren in Assenede

The Battle of Astene Sas breidt uit naar tweedaagse: “Ook kwetsbare jongeren krijgen de kans om te kajakken”

De toeristische trekpleister Astene Sas wordt in het eerste weekend van september opnieuw het strijdtoneel voor een sportieve veldslag. Gewapend met een paddel nemen kajakteams het tegen elkaar op in The Battle of Astene Sas. Ook maatschappelijk kwetsbare jongeren krijgen de kans om deel te nemen aan de minibattle op zaterdag.