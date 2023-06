Wat te doen in het Meetjesland en Deinze dit weekend: van lopen in Zulte tot feesten met Guga Baul

Femme fatale (27) die ‘liefdes­part­ners’ voor 24.000 euro pluimde, moet niet naar de gevangenis: “Ze zag die mannen écht graag”

Ze was doodziek, werd ontvoerd en verkracht en had daardoor schulden. Met dat verhaal slaagde de 27-jarige K.N. uit Zulte erin om een man, die ze had leren kennen op een datingsite, liefst 23.000 euro te ontfutselen. Veel moeite deed de femme fatale echter niet om haar gesjoemel te verbergen, waarna nog een tweede slachtoffer opdook. K.N. probeerde de rechter ervan te overtuigen dat ze geen kille oplichtster was. Schijnbaar met succes, want ze moet niet naar de gevangenis.