Was het nu zone 30 of zone 50? Foute signalisatie zorgt voor verwarring

In Landegem (Deinze) was er even verwarring over de toegelaten snelheid. Op enkele plaatsen waaronder Landegemdorp ter hoogte van het containerpark werden dinsdag verkeersborden gezet waarop de toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur te lezen valt. Tegelijkertijd werd op de rijweg aangeduid dat je er 50 kilometer per uur mag rijden. Dit zorgde voor heel wat verwarring, maar ook voor hilariteit op sociale media. “De toegelaten snelheid is wel degelijk 30 kilometer per uur”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Het verlagen van de snelheid in het centrum van Landegem werd onlangs aangepast. De borden zijn correct, maar de signalisatie op het wegdek werd foutief aangebracht door de aannemer. De fout werd ondertussen rechtgezet.”