Warme William biedt luisterend oor aan in Hansbeke

Warme William is een initiatief van het Fonds GavoorGeluk dat ijvert voor de preventie van depressie en zelfmoord en inzet op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Het Fonds werd in 2005 opgericht door onder meer Hansbekenaar en ondernemer Jan Toye die een kind verloor aan zelfdoding. Warme William is ook een onderdeel van de campagne Warme Steden & Gemeenten, waar de stad Deinze in 2019 instapte.

Het initiatief om Warme William ook in Hansbeke een plaats te geven komt van inwoners Elien De Paepe en Bruno Vanpoucke, dochter en schoonzoon van Jan Toye en Katrien Delhuvenne, de bezielster van de Warme William. “Elien en Bruno werden op 21 oktober de gelukkige ouders van Arthur”, zegt schepen Trees Van Hove (CD&V). “In plaats van geboortegeschenken vroegen ze een bijdrage voor de Warme William-campagne. Met die bijdrage kon de warme blauwe beer in Hansbeke een plaats krijgen. De QR-code op de zitbank leid je naar een website waarop tips en spreuken staan en waarop ook enkele bekende Vlamingen hun verhaal via een blog delen. Het doel is dat mensen hoop vinden in elkaars verhalen, het leed kunnen delen en er moed in vinden. We vonden het heel fijn dat inwoners zelf het initiatief namen om de Warme William-campagne lokaal een plaats te geven.”