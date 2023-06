Wandel3Daagse brengt 1.500 euro op voor Beyond The Moon

Minderja­rig meisje slachtof­fer van exhibitio­nist, maar die ontkent feiten: “Ik was een broodje aan het eten”

In februari van dit jaar werden er bij de politiezones Gent en Deinze meldingen gemaakt van exhibitionisme. Een man van middelbare leeftijd was openlijk aan het masturberen voor de ogen van jonge vrouwen, begin februari aan de Watersportbaan in Gent, enkele weken later in Schave in Deinze. Hij werd opgespoord en voor de rechter gebracht. Een celstraf van 8 maanden hangt nu boven zijn hoofd, maar hij ontkent de feiten.