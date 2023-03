Vzw Miracle haalt Kim Wilde terug naar De Brielpoort

“Het wordt een bloemlezing van topsongs uit haar al vier decennia durende carrière”, zegt Kirstof. “Een carrière die, na een pauze in de jaren 90, een markante wedergeboorte kende. In 2019 stelde ze nog haar album ‘Here come the aliens’ voor tijdens een Europese tour. In het begin van haar carrière, meer bepaald in 1982, stond ze al eens in de Brielpoort met haar ‘Debut Tour’ en we zijn er van overtuigd dat heel veel mensen die er toen bij waren dit nog eens opnieuw willen beleven.”