VTI organiseert eetfestijn ten voordele van school en Kom op tegen Kanker

Deinze Woning tijdelijk onbewoon­baar na brand in slaapkamer

Een woning aan de Aaltersesteenweg 59 in Deinze is tijdelijk onbewoonbaar nadat een brand donderdagavond een slaapkamer vernielde op de eerste verdieping van de halfopen bebouwing. De brandweer had het vuur snel onder controle maar door rook- en waterschade krijgt het gezin een tijdelijke noodwoning.

26 januari