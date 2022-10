Vrouw (63) lichtgewond nadat ze inrijdt op geparkeerde wagen

Deinze/Kruisem Ka­dril-zangeres Little Kim stelt debuut­plaat voor in Leiethea­ter: “Moederland is er door, maar misschien ook dankzij corona gekomen”

Kimberly Claeys (39) brengt met Moederland haar eerste soloplaat uit. Kimberly groeide op in Deinze en werkt er nog steeds als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. Maar op het podium is ze bekend als Little Kim, zangeres bij folkgroep Kadril, die nu samen met onder andere Guido Belcanto haar heil zocht in Nederlandstalige countryliedjes. Op donderdag 10 november speelt ze die in een bijna uitverkocht Leietheater.

6 oktober