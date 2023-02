Vriendinnen Delphine en Katrien openen kledingwinkel met café in Tolpoortstraat: “Een koffie of aperitief tijdens het shoppen maakt het nog gezelliger”

Het Panos-pand in de Tolpoortstraat in Deinze krijgt na 8 jaar een nieuwe bestemming. Het eerste weekend van maart openen de vriendinnen Delphine Van den Berghe (39) en Katrien De Vriese (41) er Knus, een kledingwinkel waar je ook een koffie of aperitief kan drinken. Voor Delphine is het haar tweede zaak in de straat, want aan de overkant heeft ze Zuskus met haar zus Isabelle.

Delphine Van den Berghe is geen onbekende meer in Deinze. In 2017 opende ze met haar zus Isabelle de cadeautjeswinkel Zuskus in de Gentstraat en een jaar later verhuisden ze naar de Tolpoortstraat. Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan en dus opent Delphine een tweede zaak wat verderop in de straat. Samen met Katrien De Vriese schrijft ze met Knus een nieuw verhaal.

“We hebben elkaar leren kennen als voetbalmama’s”, zegt Katrien. “Mijn zoon Ben en Delphines zoon Isaac spelen allebei bij Sparta Petegem. Ik was al klant bij Zuskus, maar naast het voetbalveld hebben we elkaar beter leren kennen. Ik heb 15 jaar bij Heyerick, het bedrijf voor ladders en werkkledij in Nazareth, gewerkt en net zoals Delphine wou ik een eigen zaak starten, die meer modegericht was. We hebben elkaar een beetje zot gemaakt en zo is het idee voor Knus ontstaan.” Delphine vult aan: “Het zotste was om voor dit pand te kiezen. Ik wilde mij graag in de Tolpoortstraat, zo dicht mogelijk bij Zuskus, vestigen. Veel keuze was er niet, want het moest een ruim pand zijn en die zijn moeilijk te vinden voor een betaalbare prijs in deze straat . Gelukkig heeft de eigenaar van het Panos-pand mee geïnvesteerd in de opknapwerken en ook onze mannen hebben een groot deel van de werken zelf gedaan.”

Quote Maar het moest meer zijn dan alleen maar een kledingwin­kel. Daarom hebben we achteraan een cafeetje ingericht, waar je een koffie met een taartje of een gebakje of een aperitief met een hapje kan nuttigen Delphine Van den Berghe (39)

“Voor het concept van Knus was een ruim pand nodig", zegt Delphine. “Knus is in de eerste plaats een kledingwinkel voor mannen en vrouwen. Naast kledij vind je hier ook schoenen en accessoires. Kortom, alles om je outfit te vervolledigen. Maar het moest meer zijn dan alleen maar een kledingwinkel. Daarom hebben we achteraan een cafeetje ingericht, waar je een koffie met een taartje of een gebakje of een aperitief met een hapje kan nuttigen. Achteraan is er een prachtige tuin, waar je in de zomer kan genieten van de zon en glaasje wijn. Later willen we daar ook kleine evenementen organiseren. Op vrijdag zijn we tot 20 uur open zodat klanten het weekend kunnen inzetten met een aperitief na het werk. Mode en drankjes, dat lijkt ons een toffe combinatie. De naam Knus past bij Zuskus en het omschrijft perfect de sfeer van onze zaak.”

Knus opent de deuren op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart van 10.30 tot 20 uur. De bezoekers van Knus en Zuskus krijgen tijdens het openingsweekend een glaasje en een cadeautje. Na het openingsweekend is Knus open op dinsdag van 13.30 tot 18 uur, op woensdag, donderdag en zaterdag van 10.30 tot 18 uur en op vrijdag van 10.30 tot 20 uur. Op zondag en maandag is het gesloten.

Meer info via info@knuskollektief.be en www.knuskollektief.be.

