Voorzitter Harmonieorkest Deinze Luc Cornelis overleden: “Hij nam het altijd op voor zijn muzikanten”

DeinzeLuc Cornelis, de voorzitter van Harmonieorkest Deinze, is woensdag overleden. Luc was 29 jaar lang voorzitter van het orkest. Hij werd 74 jaar. “Als er iets geregeld moest worden, dan bracht Luc dat in orde. Hij was een echte zakenman, met een goeie dosis humor en joie de vivre”, zegt dirigent Kenny Van Heuverswijn.

Het Harmonieorkest van Deinze verliest haar kopman. In een bericht meldt het bestuur van het orkest dat hun voorzitter Luc Cornelis gisteren overleden is. Luc was voorzitter sinds 22 september 1993. Daarnaast was hij voorzitter van de seniorenvereniging VLAS Deinze en de culturele vereniging Koperen Passer Artevelde. Velen kenden hem ook als agent bij Gemeentekrediet Deinze en als bestuurder van Dexia Leiestreek.

Kenny Van Heuverswijn, de dirigent van het Harmonieorkest, heeft alleen maar goede herinneringen aan de man. “Luc was altijd in de weer voor het harmonieorkest”, zegt Kenny. “Hij was zelf geen muzikant, maar hij was een enorme muziekliefhebber. Hij deed er alles aan om de goede omkadering te bieden die nodig was. Hiervoor kon hij beroepen op zijn eindeloze lijst contacten die had in en rond Deinze. Als er iets geregeld moest worden, dan bracht Luc dat in orde. Hij was een echte zakenman, met een goeie dosis humor en joie de vivre. Hij was ook een wereldburger die alle uithoeken van de wereld heeft gezien. Ik wil mijn diepste respect en dankbaarheid naar hem toe bewijzen. Ik heb altijd zijn steun en vertrouwen gekregen, ook al kwam ik met vernieuwende ideeën, hij ondersteunde dat ten volle met succes. Luc nam het altijd op voor zijn muzikanten.”

Volledig scherm Luc tussen zijn muzikanten op de Canteclaerstoet in 2017. © Harmonieorkest Deinze

Ook Ingeborg Van den Broeke, al jarenlang muzikante bij het orkest heeft warme herinneringen aan Luc: “Hij heeft de vereniging door een moeilijke periode geloodst. Toen het ledenaantal was geslonken, bleef hij zich inzetten voor het orkest. Hij had het beste voor met ons en hij liet ons onze ideeën uitwerken. Hij hield zich op de achtergrond, maar als het nodig was kon hij ook met zijn vuist op tafel slaan. Mede dankzij zijn inzet is ons aantal leden opnieuw flink gegroeid.” “Luc was één van de drijvende krachten achter de Harmonie van Deinze en heeft deze culturele vereniging met hart en ziel geleid en laten groeien tot het mooie orkest dat het vandaag is”, beaamt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Als trotse Deinzenaar ging hij er ook prat op dat de vereniging naar buiten moest komen met diverse concerten, bijvoorbeeld de reeks naar aanleiding van de kermis van Deinze. Ook samenwerkingen met andere orkesten of andere culturele verenigingen vond hij een absolute meerwaarde. Zijn kordate, maar warme persoonlijkheid maakte hem zeer geliefd.”

“Op 22 september van dit jaar zou Luc 29 jaar voorzitter geweest zijn van ons harmonieorkest”, zegt Kenny. “Hij had zo graag 30 jaar voorzitterschap meegemaakt. Dit weekend zijn we met ons orkest vertegenwoordigd op het Europees Schutterstreffen. Hij zou er zo graag bij geweest zijn, maar in onze gedachten zal hij er zijn. We zullen Luc heel erg missen.”

De afscheidsplechtigheid vindt op woensdag 24 augustus om 10.30 uur plaats in de aula van Van den Abeele Uitvaartverzorging in Astene.

