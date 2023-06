Voormalige Smatch en parking maken plaats voor residentie Thuis aan de Statie: “29 appartementen vlak bij het station”

Ongerust­heid over verdwijnen naam ‘Nazareth’: “Dit zou een histori­sche vergissing zijn”

De fusie tussen Nazareth en De Pinte is nog geen feit, maar er heerst al ongerustheid over de naam van een eventuele fusiegemeente. In een brief aan het gemeentebestuur van Nazareth pleiten de vertegenwoordigers van de industriezones De Prijkels en Bedrijvenzone Eke voor het behoud van de naam Nazareth.