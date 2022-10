Voormalig kampioen Ronny Vermeulen haalt BK bodybuilding naar Brielpoort: “Spektakel met 150 atleten”

Deinze/Meetjesland Van djembé spelen tot totebags bedrukken: 7 workshops in het Meetjes­land en Deinze die je door de herfstmaan­den helpen

De zomer zit er nu echt op. De dagen worden weer korter, kouder en natter. Maar laat dat geen excuus zijn om in je zetel te blijven zitten. Ook in de herfst worden in het Meetjesland en Deinze heel wat leuke activiteiten georganiseerd. Van djembé spelen in Deinze tot totebags bedrukken in Kaprijke: wij lijsten zeven workshops op om er een gezellige herfst van te maken.

