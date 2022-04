Voor- en naschoolse opvang in twee basisscholen afgeschaft, kinderen verplicht naar buitenschoolse opvang: “De Brieltuin loopt leeg, dus moesten we ingrijpen”

Wakken/Wielsbeke Uitbater pitabar krijgt 30 maanden cel met uitstel voor messteek aan "lastige klant”

Een 31-jarige man uit Wielsbeke heeft 30 maanden cel met uitstel gekregen voor een steekpartij in z’n toenmalige pitazaak in Wakken. Behnan K. stak een klant met een keukenmes in de buik. Volgens zijn advocaat lokte het slachtoffer de feiten uit, maar dat argument veegde de rechtbank maandagmorgen van tafel.

4 april