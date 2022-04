Volkstuinpark De Bunker klaar voor eerste tuinders

Deinze Gratis sessie over energie besparen

Wie zonder moeite en zonder grote investeringen een paar honderd euro per jaar wil besparen op de energiefactuur, die moet op maandag 2 mei in Leiespiegel in Deinze zijn. Fluvius en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu geven er een gratis sessie ‘snelle energiebesparing’. In anderhalf uur tijd geeft een energiespecialist praktische info over het energieverbruik van huishoudtoestellen, verwarming, verlichting en de digitale meter. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht voor 1 mei. Meer info via 09/381.95.00.

7 april