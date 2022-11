Voetbal Vlaanderen krijgt officiële melding binnen van racistische scheidsrechter: “Onderzoek moet nu duidelijkheid scheppen”

De Pinte Verkeers­pla­teau Polder­dreef wordt hersteld

Na de vernieuwing van de asfaltlaag in de Baron de Gieylaan, Rembrandtstraat en Picassostraat werkt de gemeente De Pinte een tweede reeks van asfalteringswerken af. Het verkeersplateau in de Polderdreef ter hoogte van de Hugo Verriestlaan en Minnestede wordt plaatselijk hersteld. De werken starten op maandag 14 november en de Polderdreef wordt afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Oude Gentweg - Klossestraat en via ’t Kruisken – Heirweg - Nieuwstraat. De Polderdreef wordt onderbroken tot en met woensdag 16 november. De bussen van De Lijn zullen tijdens die periode niet rijden via de Polderdreef, maar volgen een omleiding via de Klossestraat. Fietsers en voetgangers hebben doorgang tijdens de werken.

