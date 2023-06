Voertuig gestolen van oprit in Deinze, zonder dat dieven sleutels bemachtigden

Irené viert 101ste verjaardag thuis in Hansbeke

Hansbekenaar Irené Goethals werd op zijn 101ste verjaardag in de bloemetjes gezet door de stad Deinze. Irené werd geboren in Vosselare op 7 juni 1922. Samen met zijn echtgenote runde hij een landbouwbedrijf in de Rostraat te Hansbeke waar twee dochters, Martine en Monique het levenslicht zagen. Sinds 1992 is hun vaste stek de Grote Merestraat in Hansbeke. Daar vierde hij vandaag (woensdag) zijn verjaardag met zijn familie en zijn buurman en schepen van Deinze Johan Cornelis.