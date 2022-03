Vluchtelinge Luda (48) helpt school met inzamelactie voor Oekraïense kinderen: “Ik wil iets terugdoen omdat ik hier zo goed werd opgevangen”

NeveleLeefschool Klavertje 4 in Nevele (Deinze) verzamelt rugzakken voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. De school krijgt hierbij de hulp van Luda Slobodianiuk, een vluchtelinge uit Kiev, die tijdelijk onderdak krijgt bij Ilse Verleyen, wiens kleindochter les volgt in Klavertje 4. “Uit dankbaarheid wil ik helpen waar ik kan”, zegt Luda.

Ilse Verleyen (56) uit Sint-Martens-Leerne (Deinze) heeft er sinds maandag 7 maart een huisgenoot bij. De alleenstaande vrouw meldde zich aan als gastgezin voor Oekraïense vluchtelingen en zij verschaft voor onbepaalde tijd onderdak aan Luda Slobodianiuk, een alleenstaande vrouw uit Kiev.

“Mijn vriendin Wendy Neirynck en haar Oekraïense man Igor Ganin hebben de vzw ‘Steun Oekraïne’ opgericht om vluchtelingen te helpen en het is via hen dat Luda bij mij is terechtgekomen”, vertelt Ilse. “Igor kende Luda nog van het werk vroeger en hij was er zeker van dat we een goede match zouden vormen. Hij had gelijk, want na een week zijn Luda en ik bijna familie geworden. Ik heb het niet zo breed, maar Luda heeft wel haar eigen kamer. Van mijn lokale apotheek kreeg ze een leesbril en alle verzorgingsproducten die ze nodig heeft. Ik probeer haar zelf ook zo goed mogelijk te helpen. Binnenkort krijgt ze Engelse les van mijn dochter en ik zal haar Nederlandse les geven.”

Luda spreekt momenteel een klein woordje Engels, maar via een vertaalapp probeert ze zo goed mogelijk te communiceren met Ilse. “Op maandag 4 maart ben ik weggevlucht uit Kiev”, zegt Luda. “Mijn ouders en mijn broer zijn overleden, maar ik heb wel nog neven en nichten met wie ik dagelijks contact houd. Na een reis van drie dagen en drie nachten met de trein en een stukje te voet ben ik via Polen en Duitsland naar Brussel gekomen. Van daar ben ik naar Aalter gereisd en daar is Igor mij komen oppikken.”

Luda werkte vroeger op de communicatiedienst van liftenproducent Otis en hoopt zo snel mogelijk terug aan het werk te kunnen. In afwachting van alle administratie die in orde moet gebracht worden, nemen Luda en Ilse deel aan de inzamelactie van Leefschool Klavertje 4, waar Ilses kleindochter Catho les volgt in de eerste kleuterklas. De inzamelactie heet ‘Een Rugzak Vol Dromen’ en dit werd opgestart door Wendy de Pree, een kinderpsychologe uit Rijmenam. Er werden overal in Vlaanderen inzamelpunten opgericht en sinds maandag is Leefschool Klavertje 4 daar één van.

“Onze leerlingen brengen een rugzak mee naar school en daarin zitten allerlei spullen voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen, die in ons land worden opgevangen”, legt Ilka Van hoogenbemt, zorgcoördinator van Klavertje 4 uit. “In zo’n rugzak zitten zitten kleine speeltjes, schoolgerief en knutselgerei. We hanteren wel strenge criteria. De rugzakjes en de inhoud moeten in een goede staat zijn en wat et oorlog of geweld te maken heeft, wordt vermeden. Alles wordt hier nog tot vrijdag 25 maart verzameld en nadat al het gerief gecontroleerd werd stellen wij pakketjes samen volgens leeftijd en geslacht. Onze leerlingen maken ook nog een tekening, die met de rugzak wordt meegegeven. Daarna wordt alles opgehaald en verdeeld onder gezinnen of organisatie die Oekraïense kinderen opvangen.”

Woensdag kwamen Luda en Ilse helpen met het samenstellen van de rugzakken. “Ik wil mij inzetten voor mijn landgenoten die op de vlucht zijn”, zegt Luda. “Daarnaast wil ik dit initiatief steunen uit dankbaarheid voor Ilse en de mensen die mij hier hebben opgevangen. Op deze school worden binnenkort ook kinderen uit Oekraïne opgevangen en dan wil ik zeker helpen als tolk, zodra ik het Nederlands wat beter onder de knie heb.”