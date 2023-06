Vliegende kippen, vuurwerk, Intens en Willy Sommers: klassiek programma voor Deinse Feesten

Drie vrienden toveren industrie­ter­rein om tot racecir­cuit voor karts: “Ervaring is niet vereist, dus iedereen kan komen karten”

Wie zich wil wagen aan een spannende race, die moet op zaterdag 17 en zondag 18 juni in Deinze zijn. De site van Grondwerken Eggermont in de Filliersdreef transformeert dat weekend in het racecircuit van The Company Cup Karting. Organisatoren Simon Eggermont (30), Thomas Vannevel (31) en Jan Kempeneers (26) nodigen iedereen uit om er te komen karten of supporteren. “Ook Junior Planckaert schreef zich al in voor één van de zes races”, zeggen de organisatoren.