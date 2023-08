Vleugje Spanje in Deinze, met nu ook kookworkshops van Tapafina: “Smaken en warmte van mijn land bij de mensen brengen”

De Spaanse traiteurzaak Tapafina uit Astene (Deinze) start nu ook met kookworkshops. Ideaal voor teambuildings of een avondje met vrienden. “Zo kan jij ook leren hoe je de Spaanse sferen in je keuken kan brengen”, zegt Marta Piñero. Wij gingen in de potten roeren.